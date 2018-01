Amsterdammers beukend richting WK Roller Derby

AMSTERDAM - "Gekneusde ribben, blauwe plekken en na elke training pijntjes op onverklaarbare plekken", lacht Dewi Denise ter Meulen als er naar haar blessures gevraagd wordt. Het is duidelijk: Roller Derby is niet voor watjes.

Hoe werkt het?

De kans is groot dat je nog nooit van de sport hebt gehoord. Op het eerste oog is er niets van te begrijpen, maar het principe is vrij simpel. De spelers met de sterren op de helm proberen door de formatie van de tegenstander heen te breken om zo punten te scoren. De tegenstander mag je blokken, behalve met de handen en de ellebogen.

Het Nederlandse team is geen kanshebber op het toernooi, dat 38 deelnemers telt. "Het is vooral een ontzettend goede ervaring voor ons", vertelt Nadine Braggaar. "We proberen ergens in de top 20 te komen. Het wordt hartstikke leuk!"

Bijnamen

De bijnaam van Nadine is Bony Braggar, naar de bottige postuur van de dertiger. "Het mooie van zo'n bijnaam is dat je toch een andere persoon bent in het veld", aldus Jennifer de Vaal alias "Furrrious". "Ik ben van nature geen aggresief persoon, totdat ik op skates ging staan en erachter kwam dat het hartstikke leuk is."

Het speelschema voor de eerste dag is al bekend: dan speelt het Nederlands team tegen Ierland en Argentinië. Meer info is hier te vinden.