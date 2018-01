Deel dit artikel:











Tiebreak tussen Giri en Carlsen om eindzege Foto: Tata Steel Chess

WIJK AAN ZEE - Schaker Anish Giri heeft nog altijd kans om de eerste Nederlandse winnaar van het toptoernooi in Wijk aan Zee te worden na Jan Timman in 1985. De 23-jarige Giri speelt in een tiebreak tegen de Noor Magnus Carlsen om de eindzege in het 'Wimbledon' van het schaken. Die tiebreak bestaat uit snelschaken.

Giri en Carlsen begonnen vandaag de dertiende en laatste reguliere ronde als gedeelde koplopers met 8,5 punten. Carlsen, de aanvoerder van de wereldranglijst, kwam al vrij snel remise overeen met de Rus Sergej Karjakin. Giri had een play-off kunnen ontlopen door van de Chinees Wei Yi te winnen, maar dat lukte de Nederlandse grootmeester niet. Hij moest met de zwarte stukken toch een remise toestaan, ook al speelde Wei Yi in tijdnood. Giri en Carlsen schaken om de titel, het prijzengeld voor de nummer één moeten ze delen.