Motorrijder belandt met motor in water na ongeluk op N201 Foto: Davey Photography / Davey Baas Foto: Davey Photography / Davey Baas Foto: Davey Photography / Rob Franken

AMSTELVEEN - Op de N201 in Amstelveen is vanmiddag rond 15.00 uur een ongeluk gebeurd met een motorrijder. De bestuurder belandde daarbij in het water en zijn motor ook. Volgens de politie vallen de verwondingen van de motorrijder mee.

Na het ongeluk werd een traumahelikopter ingezet. Die werd daarna volgens de politie weer geannuleerd. Waardoor de motorrijder van de weg raakte, is niet duidelijk.