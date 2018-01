Deel dit artikel:











Witte Leeuwen: Drukke tijden voor Jeroen 'de mandjesman' Foto: Fred Segaar / NH Nieuws

VELSEN-ZUID - Jeroen Schoonakker is al bijna 25 jaar Witte Leeuw. Sinds directeur Pieter de Waard het hem een paar jaar geleden toevertrouwde bij de club, is Jeroen bij thuiswedstrijden bediener van het ouderwetse scorebord. Voor elk doelpunt wordt een vismandje de lucht in gehesen. Precies zoals dat in vroegere tijden gebeurde in vissersplaats IJmuiden.

De traditie werd een paar jaar geleden heringevoerd als antwoord op alle moderne ontwikkelingen in het voetbal zoals elektronische scoreborden. Ook Telstar ontkomt er niet meer aan en heeft nu zelf zo'n hypermodern apparaat, maar ook het handmatige scorebord blijft in gebruik. Lees ook: Witte Leeuwen: 'Miss Telstar', Marja Korbee "Het is een traditie en die moet blijven. Voorzitter Pieter de Waard heeft me dat toegezegd. Zelfs als we promoveren naar de eredivisie", weet Jeroen.