Ajax laat punten liggen bij FC Utrecht

AMSTERDAM - UTRECHT Een harde wedstrijd op een slechte grasmat heeft voor het eerste puntverlies van 2018 gezorgd bij Ajax. In de Galgenwaard werd het 0-0.

De meegereisde Ajax-supporter hielden zich het eerste kwartier stil uit protest. Het kwam het spel van de Amsterdammers niet ten goede, wat resulteerde in een slordig begin van beide ploegen in de openingsfase van de wedstrijd. Ajax zag in de 12e minuut Klaas-Jan Huntelaar scoren, maar de routinier deed dit vanuit buitenspelpositie.

In de 25e minuut kreeg Ajax een klein kansje. De Argentijnse linksback Nicolas Tagliafico stoomde op en kreeg de bal bij Justin Kluivert. De aanvaller schoot de bal de tribune op.

Overtreding Görtler

Een niet onaardig schot van David Neres zorgde voor een kleine opleving in een verder matige eerste helft, waar FC Utrecht-aanvaller Lukas Görtler de toon zette met een stevige overtreding op Tafliafico. De Duitser kreeg van Makkelie slechts de gele kaart.

[Tweet:]

Kansen FC Utrecht

Na de pauze was de gevaarlijkste mogelijkheid voor de thuisploeg. Zakaria Labyad haalde uit, maar doelman André Onana hield zijn doel schoon. Na zeventig minuten sneed FC Utrecht door de Amsterdamse defensie. De naar Feyenoord vertrekkende Yasin Ayoub schoot de bal op de vuisten van Onana.

Wedstrijd komt weer tot leven

Ineens waren er, met nog tien minuten op de klok, twee kansen voor Ajax. Een vrije trap van Hakim Ziyech werd door doelman David Jensen weggestompt. Uit de daaropvolgende hoekschop knikte Huntelaar de bal maar net naast het doel. Het duel kwam eindelijk tot ontbranding. Doelman Jensen zorgde voor hachelijke momenten voor de thuisploeg door de bal los te laten in zijn doelgebied. De bal belandde uiteindelijk voor de voeten van Kluivert, die zijn bal door een Utrechter zag worden verwerkt tot hoekschop.

Zwabberbal

In 89e minuut van de wedstrijd vuurde Schöne een vrije trap van dertig meter. De zwabberbal werd losgelaten door Jensen, maar op de lijn stilgelegd door de Utrechtste doelman. Görtler kreeg, terwijl hij al een half uur op de bank zat, zijn tweede gele kaart wegens spelbederf.



Het gat met PSV is nu weer zeven punten door het gelijkspel. Ajax heeft na 20 wedstrijden nu 45 punten, FC Utrecht staat zevende met 31 punten.

Opstelling FC Utrecht: Jensen; Klaiber, Van der Maarel, Janssen, Leeuwin, Troupée; Ayoub, Strieder, Labyad; Görtler (Dessers/58), Kerk (v.d. Streek/85)

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, F. de Jong, Tagliafico; Van de Beek, Schöne, Ziyech; Neres, Huntelaar, Kluivert.