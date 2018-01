Olaf Lindenbergh terug op het voetbalveld

PURMEREND - OOSTZAAN De inmiddels 43-jarige oud-prof Olaf Lindenbergh gaat weer voetballen. De voormalig voetballer van onder meer Ajax, AZ en FC Volendam versterkt derde divisionist OFC uit Oostzaan het komende half jaar.

De middenvelder is op dit moment nog assistent-trainer van De Dijk en zat tegen De Treffers op de bank. "Ik ben altijd spelend lid gebleven. Daarom weet ik niet hoe het met de overschrijving werkt", sprak de in Purmerend geboren Lindenbergh tegen over Het Amsterdamse Voetbal.

Lindenbergh is naar eigen zeggen nog fit genoeg. OFC zou de verdedigende middenvelder graag toevoegen aan de selectie om hun doelstelling, promotie, te bewerkstelligen.