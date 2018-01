Deel dit artikel:











Pakketbezorger belaagd en bestolen Den Helder Foto: Google Maps

DEN HELDER - Een 25-jarige pakketbezorger uit Brabant is gistermiddag beroofd in de Dommelstraat in Den Helder. Een groep van zeker vijf jongens ging de man te lijf, waarbij de bezorger meerdere verwondingen opliep.

Volgens de politie werd de pakketbezorger gisteren rond 12.40 uur door vier of vijf jongens uit de groep geslagen en geschopt. De daders gingen er daarna met een onbekende buit vandoor. De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar mensen die mogelijk meer informatie hebben over de mishandeling en roof. Mensen die iets gezien hebben of meer weten, kunnen contact opnemen op 0900-8844.