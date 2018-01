Svensson: "Ik vind het leuk om normale dingen te doen"

ALKMAAR - Jonas Svensson speelt alweer een jaar voor AZ. De Noorse rechtsback kwam een jaar geleden over van Rosenborg en is inmiddels een betrouwbare en belangrijke verdediger voor de Alkmaarders. "Vanaf het moment dat ik hier kwam, bevalt het mij goed."

Vorig weekend in Utrecht maakte Svensson misschien wel zijn mooiste goal uit zijn loopbaan. De rechtsback schoot van buiten het zestienmeter gebied keihard de bal tegen de touwen. De ruim duizend meegereisde Alkmaarse fans gingen uit hun dak. Een mooi moment voor de Noor. "Als je voor een vak met fans staat, dan is dat een fantastisch gevoel. Dit soort dingen ga je missen als je carriere is afgelopen. Ik denk dat je dit gevoel bij geen andere baan gaat vinden."

Als topvoetballer heb je vaak een luxe bestaan. Alles wordt voor je geregeld en aan roem, aandacht en geld heb je vaak geen te kort. Toch wil Noorse international zo'n normaal mogelijk bestaan leiden. Hij houdt er niet van om in het middelpunt van de aandacht te staan en staat open voor andere zaken buiten het voetbal. "In Noorwegen studeerde in Economie. Ik vond het leuk om normale dingen te doen. Soms vraag ik mij af of ik wil ruilen met het leven van mijn vrienden. Toch kom ik altijd tot de conclusie dat ik niet wil ruilen. Ik ben blij met wat ik heb."

Voor het hele portret klik de video aan.

