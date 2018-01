Haarlemmermeer wil tiny houses: "Een uitkomst voor woningtekort"

HAARLEMMERMEER - Wonen op enkele vierkante meters, in een duurzaam gebouwd, verplaatsbaar huisje. Misschien wordt dat ook mogelijk in Haarlemmermeer. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor de bouw van zogeheten 'tiny houses'.

Initiatiefnemers van de lokale politieke partij EEN Haarlemmermeer willen met tiny houses inspelen op de woningnood. Fractievoorzitter Hans Spijker licht toe: "Tiny houses zijn een uitkomst voor bijvoorbeeld jongeren, starters, mensen die gescheiden zijn of senioren."

In het gebied binnen de ringvaart wordt gekeken waar tiny houses mogelijk gebouwd kunnen worden. De wetgeving moet dan ook mogelijk worden aangepast.



Vrijheid

Samen met partijgenoot Helen Michaëlis bezocht Spijker dit weekend één van de eerste tiny houses in onze provincie. Het mini-huisje van Anna Spohr is van alle gemakken voorzien. "Het is voor mij een uitkomst, we zijn gelukkig hier", straalt Anna, die er met haar zoontje woont. "Het mooiste vind ik dat ik schuldenvrij ben. Ik doe niet meer aan hypotheken. Hierdoor ben ik heel vrij en kan ik een paar maanden per jaar op retraite, wat ik belangrijk vind."



Michaëlis en Spijker willen het wonen in een tiny house ook in hun gemeente mogelijk gaan maken. "Het is fantastisch om te zien hoe slim er met de ruimte wordt omgegaan. Ik vind het inspirerend", reageert de fractievoorzitter. De vraag naar woningen is groot en daarom wil hij snel handelen: "We moeten als gemeenteraad snel groen licht geven".