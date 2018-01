Deel dit artikel:











Brand in woning Hoorn: bewoner ingesloten op balkon Foto: Sam Hagens / NH Nieuws

HOORN - Bij een uitslaande brand in een woning aan de Nieuwendoorngracht in Hoorn is vannacht een bewoner door de brandweer uit een benarde positie bevrijd. Ook een hond en een kat werden gered. Voor twee andere katten kwam de hulp te laat.

Volgens de brandweer raakte één persoon ingesloten op het balkon. Met een ladder is de bewoner naar beneden gehaald en overgedragen aan de ambulancedienst. Hoe het nu met die bewoner gaat, is niet bekend. Door de brand liepen meerdere huizen schade op. Ook de bewoners van naastgelegen woningen moesten hun huizen tijdelijk verlaten. Na het uitbreken van de brand, zo rond 02.30 uur, kon vrijwel iedereen weer snel naar huis. Twee huizen bleken uiteindelijk zwaarder beschadigd door de brand. Het is niet duidelijk waar deze mensen de nacht hebben doorgebracht.