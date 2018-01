Ajax met verwachte elf tegen FC Utrecht

AMSTERDAM - UTRECHT Er zijn geen verrassingen in de opstelling van Ajax tegen FC Utrecht. Trainer Erik ten Hag stuurt tegen zijn vorige club dezelfde elf namen het veld in als vorige week tegen Feyenoord (2-0 winst).

Het enige twijfelgeval was Joël Veltman. De aanvoerder van de Amsterdammers wordt een dezer dagen vader, maar hij is er gewoon bij in Utrecht. Zijn vrouw is maandag uitgerekend.

Dankzij de 2-0 overwinning van PSV bij FC Twente zaterdagavond moet Ajax winnen om het gat met de koploper vijf punten te houden. De aftrap in Stadion Galgenwaard is om 12.30 uur.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, F. de Jong, Tagliafico; Van de Beek, Schöne, Ziyech; Neres, Huntelaar en Kluivert

Flitsen van het duel zijn te horen bij NH Radio.