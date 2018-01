Texel herdenkt slachtoffers 'vergeten' watersnoodramp

DE WAAL - Texel herdenkt deze week de slachtoffers van de watersnoodramp van 1953. Op de bewuste zondag van 1 februari brak aan de noordkant van het eiland de dijk door die de Eendrachtspolder onder water zette. Zes reddingswerkers die zandzakken aan het maken waren, verdronken toen zij met een bus probeerden te vluchten.

Cor de Wolf was 14 toen hij op 1 februari 1953 bezig was met zandzakken vullen. "Wachtmeester Tromp waarschuwde ons dat de dijk was doorgebroken. We moesten nog een eindje lopen naar de bus. Het water werd steeds diepen en met moeite probeerde ik bij de bus te komen. Ik zag dat de bus de sloot in schoof door de sterke stroming."

Touw en mensenketen

Bij het ongeluk kwamen zes reddingswerkers om het leven. Vijf mensen uit de Waal en een man uit De Koog. Het viel Cor de Wolf op dat zijn buurman Jan Koopman nog snel zijn schop achter in de bus gooide. "Straks ben ik die ook nog kwijt, zei hij. Ik denk dat het zijn laatste woorden waren, want hij werd door de stroming meegesleurd." Met behulp van een touw en een keten mensen zijn Cor en de andere drenkelingen wel gered uit het water.

Vergeten ramp

Het Cultuurhistorisch Museum Texel in De Waal richt deze maand een uitgebreide expositie in over de watersnoodramp. Elke Vermeulen van het museum spreekt van een 'vergeten ramp': "Het is een stuk geschiedenis dat wel bekend is op Texel, maar niet in de rest van Nederland. Bezoekers van het museum zijn verbaasd dat dit zich ook op Texel heeft afgespeeld."

Komende donderdag 1 februari is er een kranslegging bij het moment op de dijk bij De Eendracht. Daarna is er een herdenkingsbijeenkomst in de hervormde kerk in De Waal.