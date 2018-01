Deel dit artikel:











Prins Bernhard op bezoek bij Formula One Management

ZANDVOORT - De strijd om de Formule 1 naar Circuit Zandvoort te krijgen blijft voortduren. Circuitdirecteur Prins Bernhard van Oranje is vrijdag op bezoek geweest bij Formula One Management Limited (FOM) in Londen.

Dat laat de prins weten via sociale media. De FOM biedt financiële stimulering voor teams of circuits uit landen waar Formule 1 nog geen populaire sport is. Lees ook: WK toerwagens in mei 2018 naar Zandvoort Afgelopen week werd bekend dat het TT Circuit in Assen een positieve beoordeling heeft gekregen van FIA-racedirecteur Charlie Whiting. De FIA is de organisator van het Formule 1 kampioenschap. Het bezoek van Prins Bernhard aan FOM komt voor Zandvoort dus op een belangrijk moment.