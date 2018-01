Deel dit artikel:











NH Leeft: Live bij Jumping Amsterdam, de Trouwbeurs Alkmaar en circus in het Zaantheater Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - NH Leeft is vandaag weer bij drie mooie evenementen in onze provincie: op locatie doen we live verslag van de kinderochtend bij Jumping Amsterdam. Ook zijn we vanmiddag op de trouwbeurs in Alkmaar en we sluiten de dag af bij het theaterweekend in het Zaantheater in Zaandam

De NH Leeft-dag wordt om 10.15 uur geopend in Amsterdam. Bij het paardenevenement Jumping Amsterdam staat het vanochtend in het teken van kinderen. Tijdens de kinderochtend staan de kleine fans centraal: van schattige paardenmeisjes tot talentvolle ruitertjes. In Alkmaar kom en vervolgens veel verliefde koppeltjes bij elkaar om hun ogen uit te kijken op de trouwbeurs. Vanaf 13.45 uur zijn we er live bij. Om 15.00 sluiten we de dag af in het Zaantheater in Zaandam. Het is namelijk Nationaal Theaterweekend. In het theater kun je zelf dingen leren over het circus in een speciale workshop en tot slot komen ook de Ashton Brothers nog een prachtige show weggeven. De uitzendingen van NH Leeft zijn live te volgen via deze Facebookpagina.