LIVE NH Sport met AZ, Ajax, FC Volendam en Jumping

AMSTERDAM - De hele middag voetbal op NH Radio vandaag. We beginnen om 12.30 uur met FC Utrecht-Ajax bij Ricky Koole. Twee uur later gevolgd door FC Volendam-Go Ahead Eagles. Als afsluiter begint om 16.45 uur in Tilburg Willem II-AZ. Tussendoor schakelen we naar de RAI voor de laatste dag van een hèt paardensportevenement: Jumping Amsterdam.

Ajax weet wat het te doen staat. PSV maakte zaterdagavond geen fout bij FC Twente (0-2) waardoor Erik ten Hag móet winnen in de race om het landskampioenschap. Winnen in stadion Galgenwaard gaat de Amsterdammers niet zo best af. Van de laatste tien ontmoetingen in Utrecht nam Ajax slechts drie keer de volle winst mee terug. Afgelopen woensdag hield FC Utrecht Feyenoord nog op 1-1.

Flitsen van het duel tussen de nummers zeven en twee in de eredivisie hoor je eerst bij Ricky Koole. De slotfase zit in NH Sport dat om 14.00 uur begint. Je verslaggever is Sjors Blaauw.

Oproer in Volendam

Vrijwel direct daarna begint in de Jupiler League FC Volendam-Go Ahead Eagles. Sportief heeft de FC de boel weer aardig op de rit. De eerst twee duels na de winterstop leverden zes punten op.

Buiten het veld is het in Volendam behoorlijk onrustig. Met aantijgingen over gesjoemel met geld waarbij het bestuur van FC Volendam het moet ontgelden.

In hoeverre die randzaken invloed hebben op het elftal van trainer Misha Salden moet tegen Go Ahead blijken. Met een zege zet de FC in elk geval een nieuwe stap richting de gewenste play-offs. Klaas Jan Bos begeeft zich in het vissersdorp en doet verslag.

Willem II-AZ

AZ sluit het voetbalweekend af in Tilburg. De Alkmaarders speelden goed tegen FC Utrecht, alleen bleven ze vorige week vrijdag wel op een gelijkspel steken (1-1). Winnen bij Willem II is geen abc-tje. Vorig jaar eindigde het duel tegen de Tilburgers in 1-1 en dit seizoen won AZ in eigen stadion nipt met 3-2 in Alkmaar. Bij AZ begint de nieuwe aanwinst Oussam Idrissi voor het eerst in de basis, omdat aanvoerder Wout Weghorst geschorst is. De deze week net gepresenteerde Ondrej Mihalik begint op de bank.

Edward Dekker en Erik-Jan Brinkman zijn de verslaggevers in het Koning Willem II Stadion.

Door al dit live voetbal is er deze week géén 'Sportclub met ballen'. In 'Hoe is het met?' bellen we met voetbaltrainer Ron van der Gracht. En NH Sport is uiteraard bij de slotdag van Jumping Amsterdam. Stephan Roest geeft zijn ogen de kost in de internationale wereld van de paardensport. Vanwege Willem II-AZ sluit Ruud Bossen de uitzending een uurtje later dan gebruikelijk af met zijn laatste woord. NH Sport is er van 14.00 tot 19.00 uur. Je gastheer op de radio is als vertrouwd Rob Wtenweerde.