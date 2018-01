BEVERWIJK - Een evenementenlocatie aan de Hoflandweg in Beverwijk is vanochtend overvallen door twee personen.

Na de overval startte de politie een burgernetactie waarin werd gezocht naar de twee personen. Een van hen draagt volgens het bericht een gecamoufleerde jas.

Of er iets buit is gemaakt, is niet bekend. De politie neemt de zaak in onderzoek.