Dronken bestuurder rijdt drie voetgangers aan op Texel

DE KOOG - Bij een ongeval op de Ruijslaan in het Texelse dorp zijn vannacht drie gewonden gevallen. Dit gebeurde nadat voetgangers werden aangereden door een personenauto.

Na een feest op het strand liepen bezoekers langs de weg terug. Drie personen uit Texel zouden zijn geschept door een auto. Zij zijn meegenomen naar het ziekenhuis. In eerste instantie werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar later bleek deze niet nodig.

De bestuurder van de personenauto is een 27-jarige Amsterdammer. Hij is aangehouden omdat hij onder invloed was van alcohol.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De Verkeersongevallenanalisten en de politie doen onderzoek.