Eigenaar pannenkoekenrestaurant vreest voor voortbestaan na sluiting Oud Valkeveen

NAARDEN - Nu speelpark Oud Valkeveen in Naarden de deuren heeft gesloten, vreest ook eigenaar van het naastgelegen pannenkoekenrestaurant 't Vossenhol voor het voortbestaan van zijn zaak.

Reden voor de sluiting van het speelpark is de zogeheten vermakelijkhedenretributie die de gemeente wil gaan heffen. Dat bedrag moet worden geïnd om de kosten te dekken die de gemeente voor het park maakt, maar om het speelpark laagdrempelig te houden, wil eigenaar Michael van de Kuit die belasting niet doorberekenen aan zijn gasten.

Hoewel we nu middenin het laagseizoen zitten, houden ondernemers in de buurt van het park hun hart vast. "Als de situatie zo blijft, vrees ik voor het bestaan van ons restaurant", verzucht Frank Ruigrok, eigenaar van 't Vossenhol. De huidige situatie maakt hem erg onrustig en hij vreest voor z'n omzet als de sluiting van het park definitief wordt.

Met name in de zomermaanden is 't Vossenhol sterk afhankelijk van gasten die na een dagje in het speelpark een pannenkoek komen eten. Als zij wegblijven, wordt het voor Ruigrok steeds moeilijker om de vaste lasten te betalen. "Wij worden dagelijks gebeld door mensen die al een reservering hebben gemaakt voor deze zomer", legt Ruigrok uit. "Voor familiedagen bijvoorbeeld, en die mensen vragen zich af of ze nog kunnen annuleren. Dat heeft best verregaande gevolgen voor ons."

Personeel

Ook zijn werknemers zit met vragen, want een gebrek aan klanten betekent minder werk en mogelijk minder personeel . "Ik heb een aantal vaste medewerkers in dienst en die vragen zich nu ook af hoe en wat", schetst hij de situatie. "Wij zelf vragen ons dat nu natuurlijk ook af en ik weet niet wat voor antwoorden ik mijn mensen moet geven."

De situatie is op dit moment erg onzeker en hoe definitief de sluiting van het park is, is ook afhankelijk van politieke besluiten. Daarom heeft Frank Ruigrok een boodschap aan de betrokken partijen. "Ik hoop dat de politiek verder kijkt dan hun neus lang is", stelt hij. "Het heeft niet alleen met het park te maken, maar ook met ons en met de kinderen uit de buurt. Die bezoeken het park regelmatig in de zomer en ik hoop niet dat zij die gaan teleurstellen."