Burgemeester Bruinooge heeft de kunst van het snert koken 'in z'n vingers'

ZUIDSCHERMER - Eigenlijk zou hij het evenement alleen open, maar voor hij het wist had hij toegezegd mee te doen. De Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge deed vanmiddag in het een gooi naar het de nationale titel snert koken. "Ik heb geen verstand van snert."

Dus volgde Bruinooge in aanloop naar dit zevende Nederlands Kampioenschap een spoedcursus. "Ik heb mijn vrouw gevraagd me een beetje te helpen, dus ik heb vandeweek voor het eerst geoefend", vertelt hij voor de camera van nieuwspartner Alkmaar Centraal.

Of haar tips hebben geholpen? Volgens de jury van het snertevent wel. "Het was nog lekker ook. Hij heeft voor de tweede keer erwtensoep gemaakt, het zit wel in z'n vingers", beoordeelt een mannelijk jurylid de erwtensoep van de burgervader. "Niet slecht", vult een ander jurylid hem aan.

Niet goed genoeg

Helaas voor Bruinooge is 'niet slecht' niet goed genoeg voor een plek op het podium, zo blijkt tijdens de prijsuitreiking. De hoofdprijs ging naar Heerhugowaarder Mart Bleeker, die ook tijdens de vorige editie al op het podium eindigde.

