Handballers Volendam zijn Belgen van Visé de baas

VOLENDAM - De handballers van Volendam hebben met niet al te veel moeite gewonnen van HC Visé uit het Belgische Wezet. In de eigen sporthal Opperdam werd het 41-30.

De wedstrijd kende een zeer matige eerste tien minuten. Beide ploegen waren daarin slechts drie keer trefzeker. Uitblinker was doelman Gerrie Eijlers, die vele belangrijke reddingen maakte. "Daarna maken we wel makkelijk doelpunten, want bij de rust stonden we op achttien doelpunten.

"Gelukkig hebben we Visé ook kunnen breken, want zij kregen het ook niet voor elkaar om te scoren", aldus de doelman. "Stel je voor dat zij alles er wel in gooien. Dan gaan we echt met een slecht gevoel verder, maar nu hebben we ons goed kunnen herpakken", vertelt hoekspeler Jordy Baijens.

Na de rust werd het niveauverschil tussen beide partijen beter zichtbaar. "In de eerste zeven minuten gingen we gelijk op, maar daarna zaten ze er doorheen. Ik denk dat wij dan toch net even wat fitter zijn dan hun", laat Baijens weten.

De overwinning van Volendam geeft vertrouwen voor de komende wedstrijden. Toch valt er volgens Eijlers nog een hoop te verbeteren. "We moeten in de dekking zeker nog stappen maken als we in het eind mee willen spelen bij de 'final four'."

Aalsmeer

In Aalsmeer stond de topper tegen koploper Bocholt op het menu. De Belgen maakten geen fout en versloegen de thuisploeg met 24-30. Aalsmeer blijft met twintig punten op de voorlopig gedeeld derde plek staan in de BENE-League.