Volendam verslaat Visé; Aalsmeer buigt voor Bocholt

VAM - AALSMEER Wisselend succes voor handballend Noord-Holland in de BENE-League: Volendam velde Visé, maar Aalsmeer legde het af tegen Bocholt.

De handballers van Volendam versloegen naaste concurrent Visé zaterdagavond met ruime cijfers. In De Opperdam eindigde het duel in 41-30 voor Volendam. Eerder dit seizoen eindigde het uitduel in België nog in een nipte 28-27 overwinning voor Visé.

Volendam houdt met twintig punten uit zestien wedstrijden de aansluiting met de overige toppers. Bocholt heeft een riante voorsprong op de rest.

Aalsmeer

In Aalsmeer stond de topper tegen koploper Bocholt op het menu. De Belgen maakten geen fout en versloegen de thuisploeg met 24-30. Aalsmeer blijft met twintig punten op de voorlopig gedeeld derde plek staan in de BENE-League.