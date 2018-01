Thomas (27) uit Huizen zegeviert bij veertigste editie NK Mens Erger Je Niet

HUIZEN - De 27-jarige Thomas Ruyling uit Huizen heeft vanmiddag in Emmeloord de veertigste editie van het Nederlandse Kampioen Mens Erger Je Niet op z'n naam geschreven.

In totaal streden er in theater 't Voorhuys in Emmeloord 268 deelnemers om de overwinning, schrijft Omroep Flevoland. Het kampioenschap is een initiatief van Carnavalsvereniging de Droogpieren.

Het NK bestaat uit vijf speelrondes, waarbij de deelnemers met wildvreemden aan tafel zitten. Met zijn toernooizege heeft Thomas een 'wisselpion' en 400 euro gewonnen.

