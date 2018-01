Deel dit artikel:











Blauw-Wit verslaat KCC, KZ heeft weinig moeite met Fortuna Foto: NH/Edward Dekker

AMSTERDAM - KOOG-ZAANDIJK De korfballers van Blauw-Wit waren vanavond te sterk voor KCC. In Capelle werd het 21-24 voor de Amsterdammers. KZ was in eigen huis te sterk voor Fortuna uit Delft: 24-19.

Blauw-Wit begon goed aan het duel en nam in de eerste helft een kleine voorsprong op KCC. Bij rust leidden de Amsterdammers met 10-12. Een terechte tussenstand gezien het spelbeeld. Na rust kwam de voorsprong van Blauw-Wit nauwelijks meer in gevaar en doelpunten van Frank Mostard en Momo Stavenuiter brachten de eindstand op 21-24. Mostard scoorde zes keer voor Blauw-Wit, Stavenuiter vijf maal. Elisa Roest was het meest trefzeker bij KCC, ze maakte maar liefst acht punten. KZ

Koog-Zaandijk speelde thuis tegen Fortuna en versloeg de ploeg uit Delft met 24-19. KZ kwam vroeg in de wedstrijd aan de leiding en gaf die voorsprong geen moment weg. Alwin Out werd uitgeroepen tot beste speler van het duel met zes goals. KZ zet met de overwinning in De Koog een mooi resultaat neer tegen het hoger geplaatste Fortuna en nestelt zich wat zekerder in de middenmoot van de Korfbal League.