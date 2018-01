Spottersplaats Schiphol bestaat tien jaar: "Te veel moois om op te noemen"

SCHIPHOL - Slingers, toeters en feestmutsen hadden ze er niet voor meegenomen, maar een groep doorgewinterde vliegtuigspotters stond vandaag wel stil bij het tienjarig bestaan van de spottersplaats van de Polderbaan. Dat vierden ze door - hoe kan het ook anders - de hele dag vliegtuigen te spotten op 'hun' spottersplaats in Vijfhuizen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Gertjan Staphorst uit Hoofddorp maakte zich er ruim tien jaar geleden persoonlijk ook hard voor: na het sluiten van de geliefde spottersplaats bij de Kaagbaan, moest er een alternatief komen bij de nieuwste baan van Schiphol, de Polderbaan. Pas vijf jaar na de opening van baan 18R-36L, de officiële naam van de Polderbaan, kwam hij er uiteindelijk toch.



Touchdown zone

Een spottersplaats zoals die van de Kaagbaan zal het nooit worden. Daar stond je al spotter of als dagjesmens met je neus bovenop de plek waar de vliegtuigen opstegen of landden. Bij de Polderbaan sta je als liefhebber een heel stuk verder van die touchdown zone af. Als je dichterbij wilt komen, zul je enkele kilometers moeten lopen, langs het Polderbaanpad.

Gertjan heeft veel herinneringen opgedaan die afgelopen 10 jaar. Hij spotte er vliegtuigen die inmiddels niet meer op Schiphol te zien zijn, zoals de MD-11 en Fokker 70 van KLM, maar recent fotografeerde hij ook kisten die hij bijzonder vindt, zoals een C-17 uit Qatar die hier kwam voor paardenvervoer of de 100ste Airbus A380 van Emirates met Sjeik Zayed op de zijkant. Want daar gaat het de meeste spotters om: vliegtuigen met een speciale beschildering.

10.000 dagjesmensen

Veel indruk maken die vliegtuigen niet meer op vader en zoon Boot, de geliefde snackcarhouders bij Polderbaan. 21 jaar stond vader Eddy bij de Kaagbaan. Toen die spottersplaats sloot, heeft hij het heel zwaar gehad. "We gingen qua omzet een heel stuk naar beneden, maar nu trekt het wel weer aan." Boot herinnert zich dat er op zomerse zondagen wel tienduizend dagjesmensen en spotters naar de Kaagbaan kwamen.

Liever voetbal kijken

Nu staan Eddy en Eduard ook alweer tien jaar langs de Polderbaan. De snackcar draagt ook de naam van de start- en landingsbaan. Vader Eddy kijkt niet op of om als er een vliegtuig landt, dat kent hij nou wel na 31 jaar Schiphol. Zoon Eduard kijkt liever een potje voetbal, maar "het blijft wel leuk, zeker als de A380 landt."

Gertjan heeft alweer flink geoogst vandaag: zoals een Dash 8 van Flybe met Brussels Airlines-beschildering en een easyJet A319 met 'Venezia' erop. Gertjan: "Er is in tien jaar tijd zoveel moois langsgekomen, het is te veel om op te noemen."