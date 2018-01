Agressieve Assendelver (19) opgepakt na overtreden huisverbod ouderlijk huis

ASSENDLEFT - ASSENDELFT Een 19-jarige man uit Assendelft is afgelopen woensdag aangehouden omdat hij het huisverbod voor zijn ouderlijk huis had overtreden.

De jonge Assendelver werd vorige week al aangehouden, nadat hij in zijn ouderlijk huis door het lint was gegaan en zich schuldig had gemaakt aan huiselijk geweld.

De rechter legde de man een huisverbod op, wat betekent dat hij voor bepaalde tijd niet in de woning mag komen. "Afgelopen woensdag maakte de man toch de fout om dit wel te doen", schrijft de politie Zaanstreek op Facebook.

De man is daarop 'direct aangehouden' en overgebracht naar het politiebureau in Zaandijk.