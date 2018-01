Giri en Carlsen delen koppositie na voorlaatste dag

WIJK AAN ZEE - De strijd om de eindzege op het prestigieuze Tata Steel Chess van Wijk aan Zee gaat tussen Anish Giri (links) en Magnus Carlsen (rechts). Beide grootmeesters wisten hun partij in de twaalfde en voorlaatste ronde te winnen. Giri en Carlsen gaan de slotronde van zondag beiden in met 8,5 punt, een half punt meer dan Sjachriar Mamedjarov. De schaker uit Azerbeidzjan moest genoegen nemen met remise tegen de Engelsman Gawain Jones.

De nog altijd ongeslagen Giri zette een flinke stap richting de eindzege door met de witte stukken te winnen van de laaggeklasseerde Baskaran Adhiban uit India. De 23-jarige Giri, die zo graag Jan Timman wil opvolgen als laatste Nederlandse winnaar in Wijk aan Zee, zag vervolgens hoe Carlsen moeite had om de partij tegen Maksim Matlakov uit Rusland te beslissen. De Noorse wereldkampioen slaagde er uiteindelijk toch in zijn betere stelling te verzilveren, waardoor de tachtigste editie van Tata Steel Chess zondag een zinderende apotheose krijgt.



Zondag

Giri zit zondagmiddag aan het bord tegenover de Chinese tiener Wei Yi, die met 5 punten in de middenmoot staat. Vijfvoudig winnaar Carlsen neemt het op tegen de Russische subtopper Sergei Karjakin (7 punten). Mamedjarov, die nog een kleine kans heeft op de eindzege, gaat de strijd aan met Viswanathan Anand uit India, de nummer vier van de ranglijst. Anand heeft 1 punt achterstand op de twee koplopers.



Tiebreak

Als twee schakers na dertien rondes evenveel punten hebben aan kop van het klassement volgt een tiebreak, bestaande uit twee

rapid-partijen. Giri probeert al jarenlang in de voetsporen te treden van Timman, in 1985 de laatste Nederlandse winnaar van het 'Wimbledon van het schaken'.