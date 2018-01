Zeilboot kapseist op Sloterplas: cursisten onderkoeld naar ziekenhuis

AMSTERDAM - (AT5) Op de Sloterplas is vanmiddag tijdens een zeilcursus de boot omgeslagen. Drie cursisten en een instructeur raakten te water. De cursisten zijn met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar een ziekenhuis.

Het incident gebeurde even na 16.00 vanmiddag. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Duikers van de brandweer zijn uitgerukt om te assisteren.

Even leek het erop dat door de wind, de drenkelingen niet naar de kant konden komen. Later is dat toch gelukt en hebben de hulpdiensten vooral kunnen ondersteunen.

Het ging om een bootje van Watersportcentrum Sloterplas.