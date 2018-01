Deel dit artikel:











Bovenwoning Beverwijk flink beschadigd na brand Foto: Laurens Bosch Foto: Laurens Bosch

BEVERWIJK - BEVERWIJK In een bovenwoning aan de Breestraat in Beverwijk is vanmiddag rond 16.50 uur kort brand geweest. Het vuur werd ontdekt door een voorbijganger.

Dankzij de alertheid van de voorbijganger was de brandweer snel aanwezig om het vuur te doven. Daarmee werd volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio veel erger voorkomen. "Maar binnen is de brandschade behoorlijk groot", vertelt hij aan NH Nieuws. Op het moment van de brand was er niemand in de woning.