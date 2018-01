Deel dit artikel:











Tumult bij FC Volendam: bedreigingen en beschuldigingen Foto: NH Sport/Edward Dekker

VOLENDAM - De voorbereiding van FC Volendam op de competitiewedstrijd van zondagmiddag tegen Go Ahead Eagles verloopt deze week allesbehalve gladjes. Bestuursleden van de club liggen onder vuur. Ze worden bedreigd en ervan beschuldigd dat de jaarcijfers niet kloppen en er geld zou zijn verduisterd. Via een informatie-avond en een open brief op de eigen website heeft FC Volendam zoveel mogelijk openheid van zaken willen geven. Maar de bedreigingen en beschuldigingen via de sociale media zijn daardoor nog niet gestopt.

Voorzitter Henk Kras zwaait al bijna twintig jaar de scepter bij de FC en hoort en ziet het zaterdag hoofdschuddend aan. De Volendammer hoopt vooral dat de rust zo snel mogelijk terugkeert en wil daarom vandaag ook niet voor de camera van NH Sport verschijnen. Trainer Misha Salden laat het bij een korte verklaring. "Het is heel vervelend, maar wij als technische staf gaan ons er niet over uitlaten. Wij willen ons op het voetbal richten." "Beschuldigingen, nepnieuws en sfeermakerij"

FC Volendam doet al enige tijd pogingen het bestuur te vernieuwen en te verjongen. Volgende week zou Marco Sombroek toetreden tot het bestuur, maar die trok zich onlangs terug. Daarna is de onrust verder toegenomen in het vissersdorp. In de open brief benadrukt de FC dat de bestuurders allemaal vrijwillgers zijn en niets declareren of van de club cadeau krijgen. Bovendien nodigt het bestuur mensen uit die twijfelen aan de juistheid van de boekhouding om dit te laten checken door een accountantsbureau. "Wij geven graag inzage in de details om verdere beschuldigingen, nepnieuws en sfeermakerij te voorkomen." Sombroek riep eerder, eveneens in een open brief, op om "de handen ineen te slaan, het verleden te vergeten en geen anderen meer te beschuldigen."