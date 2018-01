Buurman over doodgeschoten Mohammed (17): "Een behulpzame, lieve, lachende jongen"

AMSTERDAM - (AT5) De dood van de 17-jarige Mohammed, die gisteravond werd neergeschoten in buurthuis Wittenburg in Amsterdam, heeft grote impact op de buurt. "Ik heb hier geen woorden voor", vertelt buurman Mo Achahbar.

Mohammed wordt gezien als een onschuldig slachtoffer. Hij heeft géén crimineel verleden en was dan ook niet bekend bij politie en justitie. "Het was een behulpzame, lieve, lachende jongen", vertelt Mo. "Hij studeerde, liep stage en deed vrijwilligerswerk."



Nooit was Mohammed te beroerd om naasten te helpen, stelt Mo. "We hebben een verlamde buurvrouw, die hielp hij regelmatig. Hij liet haar hond uit en zette haar vuilnis buiten. Dat dit dan met hém gebeurt. Ik heb er geen woorden voor."



De ouders van de jongen hebben het heel zwaar. "Het gaat heel slecht met ze, ze zijn heel emotioneel", stelt Mo. "Ik vond de eerste berichtgeving ook heel jammer. Dat zijn achternaam werd afgekort tot één letter... Dat voelt sensationeel, niet alleen bij mij, maar ook bij zijn familie."



Het is de tweede fatale schietpartij waarbij een onschuldig slachtoffer valt in korte tijd in de buurt. "Mijn vrouw en ik hebben tegen elkaar gezegd dat het angstig voelt om hier te wonen", stelt Mo. "In twee maanden twee onschuldige jongens die omkomen. Dat is onbeschrijfelijk."