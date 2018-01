HFC speelt doelpuntloos gelijk tegen FC Lisse, De Dijk verliest

HAARLEM - Koninklijke HFC heeft zaterdagmiddag met 0-0 gelijkgespeeld tegen FC Lisse. ASV De Dijk verliet op eigen terrein als verliezer het veld. Kozakken Boys was met 0-3 te sterk.

De thuisploeg kreeg in het eerste half uur de nodige kansen op een treffer. Onder meer Castien, Tamerus en Wilffert waren kansrijk. In de 33e minuut was er commotie in het strafschopgebied van HFC. De bezoekers uit Lisse zagen een handsbal, maar de scheidsrechter liet doorspelen.

Opmerkelijk was de korte pauze in de tweede helft. De scheidsrechter moest een eetpauze inlasten vanwege suiker tekort. Een paar minuten daarvoor dacht HFC dat ze recht hadden op een strafschop na een ietwat ongelukkige actie van Van der Werff (FC Lisse).



De Dijk - Kozakken Boys 0-3

De bezoekers waren vanaf het eerste moment de bovenliggende partij. Het resulteerde pas in de 42e minuut in een doelpunt van Mendes Moreira. De Dijk-doelman Pistoor hield lange tijd zijn ploeg in de wedstrijd, maar na de rode kaart van Verschaagen was het verzet gebroken. Kozakken Boys kreeg in het laatste kwartier twee strafschoppen. De eerste werd door El Azzouti benut, de tweede door Mendes Moreira.

Door het gelijkspel blijft HFC staan in de top van de tweede divisie op een vijfde plaats met 29 punten. De Dijk staat na achttien wedstrijden op een veertiende plek met achttien punten.