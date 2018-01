Flixbus bindt strijd aan met drugssmokkelaars en politiecontroles

AMSTERDAM - Vervoerder Flixbus hoopt dat het mes aan twee kanten snijdt: door bewakingscamera's in de bagageruimte van de langeafstandsbussen te installeren, wil het bedrijf niet alleen drugssmokkelaars af te schrikken, maar ook oponthoud door politiecontroles voorkomen.

De Volkskrant schrijft vandaag dat het bedrijf op een aantal lijnen is gestart met de cameraproef. Daarnaast worden de regels rondom het inchecken van bagage aangescherpt. Het bedrijf hoopt dat ook de politie een bijdrage wil leveren, door nadrukkelijker aanwezig te zijn op busstations, zoals al geldt voor luchthavens en grote busstations.

In een e-mail aan de krant laat een woordvoerder van de Duitse vervoerder dat 'politiecontroles een van de grote problemen van dit bedrijf' zijn. De vertragingen staan bovendien niet in verhouding tot het kleine aantal mensen dat tijdens deze controles tegen de lamp loopt, zo redeneert het bedrijf. En de kleine 0,2 procent van de gecontroleerde passagiers die wel tegen de lamp loopt, wordt vaak verdacht van een licht vergrijp.

Toch worden er zo nu en dan ook flinke hoeveelheden drugs gevonden in Flix-bussen. Zo berichtte de Duitse krant Handelsblatte in 2016 over een 31-jarige man die voor een reis met Flixbus van Amsterdam naar München zo'n honderd bolletjes heroïne met een totaalgewicht van 1,2 kilo had ingeslikt. Ook vorig jaar werd iemand betrapt met 1,2 kilo cocaïne en 100 gram heroïne in z'n bagage.

Geen prioriteit

Voor de politie en marechaussee vormt drugssmokkel via langeafstandsbussen geen prioriteit, zo laten woordvoerders aan de krant weten. "Als je drugs in een koffer stopt, kun je er net zo goed mee in een bus als in een trein stappen. Of in een auto. Als je maar niet opvalt", aldus een woordvoerder van de Landelijke Eenheid.

Eind 2016 kwam Flixbus in het nieuws toen de Franse nieuwssite TF1 meldde dat terrorist Anis Amri na de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn met een bus van het bedrijf van Amsterdam Sloterdijk naar Lyon was gereisd.