Deel dit artikel:











Executieverkoop Kijkshop: "Kijken of ik nog iets op de kop kan tikken" Foto: NH Nieuws

HAARLEM - Vijftig filialen van Kijkshop waren vandaag weer geopend voor een executieverkoop. Personeel van het filiaal in de Haarlemse wijk Schalkwijk had het vandaag razenddruk. "Dan wil ik toch nog kijken of ik iets op de kop kan tikken."

Dat de Haarlemmers het voortaan zonder Kijkshop moeten doen in hun winkelcentrum, valt zwaar. "Ik heb er regelmatig spullen gekocht. Alle goede zaken gaan kapot. Daar komen eettenten voor terug, daar kan ik niks mee", vertelt een mevrouw. "Het winkelcentrum heeft hier al leegstand", aldus een winkelende meneer. Lees ook: Kijkshopklanten voor dichte deur: "Denk dat ik mijn geld kwijt ben" Kijkshop maakte maandag bekend faillissement aan te vragen wegens aanhoudende verliezen. Bij Kijkshop werken vierhonderd medewerkers. Hoeveel daarvan weer aan de slag gaan voor de executieverkoop is niet bekendgemaakt. De curator zal bekijken of de Kijkshop een doorstart kan maken. Lees ook: Meeste winkels Kijkshop open voor executieverkoop