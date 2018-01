Roeivereniging Naarden dupe van komst motorboten

NAARDEN - Roeivereniging Naarden is de dupe van de trekvaart-ambities van de gemeente. Nu zijn de roeiers 's ochtends in het weekeinde de enige die gebruik maken van de Naardertrekvaart, maar daar komt verandering in als het aan de overheid ligt. De vaart moet aantrekkelijker worden voor de pleziervaart.

Dat betekent dat de sluizen eerder open moeten en dit levert een gevaar op voor de veiligheid van de roeiers. "Het probleem is dat de vaart niet breed genoeg is. Een roeiboot is acht meter breed, dus we kunnen moeilijk langs elkaar heen. Laat staan dat we boten kunnen inhalen. Er komen straks vanaf drie kanten motorboten, terwijl wij met dertig á veertig boten op het water zijn", vertelt David Gribnau van de roeivereniging.

De consequentie is dat de vereniging van een sportvereniging verandert in een vrijetijdsvereniging. "Rondjes om de Vesting roeien, maar wedstrijdroeiers die gaan bij ons weg. Jeugdwedstrijden zijn vaak twee kilometer lang zo hard mogelijk roeien en dat kunnen we hier straks niet meer goed trainen. Dat is zonde", vindt David.

Politiek

De gemeente realiseert zich dat het voor de roeivereniging een teleurstellende uitkomst is. Ze konden jarenlang het hele jaar door min of meer ongehinderd van de Naardertrekvaart gebruik maken. In de nieuwe situatie moeten de roeiers, in een deel van het jaar, op een deel van de dag de Naardertrekvaart met andere gebruikers delen. David vreest voor de toekomst van de vereniging: "Ik hoop dat de politiek tot inkeer komt."