Vlam in de pan bij Koerdisch protest Amsterdam Foto: ANP

AMSTERDAM - Een betoging van Koerden in Amsterdam tegen de Turkse inval in de Syrische regio Afrin verloopt onrustig. De politie meldt dat er wat opstootjes zijn geweest. Of er mensen zijn aangehouden, kan de politie nog niet zeggen.

De gemoederen onder de demonstranten raakten verhit toen in de Vijzelstraat een man met een Turkse vlag op de groep afliep. Politie en ook mensen van de organiserende Federatie Koerden in Nederland probeerden de gemoederen tot bedaren te brengen, maar desondanks werden er klappen uitgedeeld. Ook bij het Museumplein vond een opstootje plaats. Lees ook: Groot protest van Koerden op Schiphol: "Erdogan, moordenaar!" Het protest in Amsterdam richt zich tegen de Turkse aanval in Syrië. Rondom de manifestatie is veel politie. Ook bij een enkele tegendemonstranten met een Turkse vlag staan politiemensen. Druk uitoefenen

De betogers verzamelden zich bij het Amsterdamse stadhuis en liepen naar het Museumplein. Deelnemers riepen mensen op druk uit te oefenen op hun politieke leiders om de Turkse president Tayyip Erdogan te stoppen. "Toen de Koerden tegen IS streden was iedereen tevreden, maar nu zijn de Koerden verraden", klonk het.