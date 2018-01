Deel dit artikel:











Ten Hag voegt Kristensen toe aan wedstrijdselectie

AMSTERDAM - UTRECHT Rasmus Kristensen is voor de eerste keer opgenomen in de wedstrijdselectie van Ajax voor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De Deense aanwinst behoort tot de groep van negentien spelers die coach Erik ten Hag voor het bezoek aan zijn oude club heeft geformeerd. Ten opzichte van de gewonnen Klassieker tegen Feyenoord (2-0) is ook Dennis Johnsen nieuw in het Amsterdamse keurkorps.

Kristensen trainde vrijdag voor de tweede keer mee. Ten Hag verwacht veel van hem. "Rasmus brengt veel power naar voren toe. Hij is een mentaal sterke speler."



Lees ook: Ten Hag gaat uit van eigen kracht tegen FC Utrecht Kristensen (20) ondertekende afgelopen dinsdag een contract tot de zomer van 2022 bij Ajax. De rechtervleugelverdediger komt uit eigen land over van FC Midtjylland, de club waar hij al vanaf zijn twaalfde speelt.



Denen

Steeds meer Ajacieden met een Deens paspoort staan er tegenwoordig op het trainingsveld bij Ajax. "Helemaal gek wordt ik van die Denen", sprak aanvoer Joë Veltman gekscherend. Zijn Deense collega Lasse Schöne was scherp toen hij hoorde van de opmerking van Veltman. "De laatste keer toen we kampioen werden zaten er volgens mij vijf Denen bij de selectie, dus hoe meer hoe beter."



NH Sport Live

FC Utrecht - Ajax begint zondagmiddag om 12.30 uur. Flitsen van het duel zijn te horen op NH Radio in de programma's Ricky op Zondag en in NH Sport. Sjors Blaauw verzorgt het wedstrijdcommentaar.