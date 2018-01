Scooterrijder naar ziekenhuis na aanrijding met auto in Haarlem

HAARLEM - Een scooterrijder en een automobilist zijn vanmiddag op de kruising van de Zomervaart en de Prins Bernhardlaan in Haarlem hard met elkaar in botsing gekomen. De scooterrijder raakte hierbij gewond aan zijn hoofd.

Er werd een traumateam opgeroepen voor assistentie bij het ongeval. Of dit team ook echt in actie is gekomen is niet duidelijk. Het slachtoffer is in ieder geval door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling aan zijn hoofd.

Een woordvoerder van de politie meldt dat er onderzoek zal worden gedaan op de plek van het ongeval naar de toedracht.