FC Volendam kijkt weer omhoog

VOLENDAM - Na een rumoerige week, waarin het bestuur van FC Volendam onder vuur lag, wacht zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Een zege op de Deventenaren betekent dat FC Volendam een volgende stap zet in de sportieve opmars.

Met overwinningen op FC Oss en Helmond Sport trekt de ploeg van trainer Misha Salden de opgaande lijn van voor de winterstop door. "Ik heb veel vertrouwen in de ploeg, al zullen we heus nog wel een keer tikkie krijgen", zegt Salden. "Maar ik zie geen reden waarom wij morgen niet van Go Ahead zouden kunnen winnen."

Play-offs

De Deventenaren beleven een teleurstellend seizoen en staan vijftiende met 23 punten. FC Volendem staat met evenveel punten, maar een iets slechter doelsaldo, zestiende. Het gat met plek tien (een waarschijnlijke play-off plek), is zes punten. Middenvelder Kevin Visser: "Als je tot aan plek zes kan kijken dan doe je het goed. Daar zijn we keihard voor bezig"

De opstelling van FC Volendam is dezelfde als tegen Helmond Sport (4-1). Kees Kwakman zit niet bij de wedstrijdselectie. Zijn invalbeurt is hem slecht bekomen. De middenvelder moet opnieuw revalideren. Hij kampt met een hamstringblessure.

Opstelling FC Volendam: Verhulst; Evers, Schouten, Klinkenberg, Smal; Visser, Veerman, Runderkamp; Doodeman, Stroo en Antwi.

Uiteraard kun je het duel van FC Volendam rechtstreeks op de radio volgen. De aftrap is om 14.30 uur. Klaas Jan Bos verzorgt het commentaar vanuit het Kras Stadion.

Later meer.