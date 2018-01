DWDD-kijkers willen 'ontwapenende' Britt Dekker als tafeldame

PURMEREND - Ze zat er weer voor het eerst na vier jaar en het was alsof ze nooit was weggeweest. De Purmerendse Britt Dekker was gisteravond te gast in de media-uitzending van De Wereld Draait Door en stal gelijk de harten van de kijkers. "Britt moet gewoon vaste tafeldame worden!"

Met haar spontane, eerlijke antwoorden deed ze af en toe de andere tafelgasten vreemd opkijken, maar het publiek is gelijk gek op haar. Dat blijkt een dag later aan het commentaar onder de Facebookpost van DWDD over het optreden van Britt in het programma

"Leuke vrouw die Britt, ontwapenend eerlijk en na een tijdje goed luisteren ook ineens duidelijk", zegt iemand. Een ander jubelt: "Matthijs... wil je hogere kijkcijfers? Dan Britt vaker vaker uitnodigen... Het was gieren door haar opmerkingen, heb nimmer zo vaak een stuk teruggekeken. Haar reacties zo uit het hart, zo open en eerlijk, niet geprogrammeerd."

Tafelgast

Britt is uitgenodigd in DWDD om te praten over de situatie rondom Barbie, ook wel Samantha de Jong, die vorige week in het ziekenhuis belandde na een overdosis drugs. Zodra Britt in het programma aan het woord komt, is de toon gelijk gezet. De Purmerendse lijkt zich voornamelijk druk te maken om de schuldvraag. "Je werkgever is niet je psycholoog, denk ik", merkt ze gelijk scherp op. En: "Het doel van een programmamaker, is om jou eigenlijk helemaal gek te maken."

Met haar eerlijke, oprechte, en wellicht soms wat verwarrende antwoorden, weet ze de vileine vragen van Matthijs van Nieuwkerk moeiteloos te weerleggen. "Dus die maakt je gek? Ik probeer je te begrijpen", aldus Matthijs. Britt gaat vervolgens stoïcijns verder met een 'betere uitleg'.

'Chinezen zijn top!'

Ook als andere tafelgasten aan het woord zijn, weet Britt haar onschuldige mening niet voor zich te houden.Nadat programmamaker Ruben Terlou aan het woord is geweest over zijn nieuwe programma 'Door het hart van China', roept ze spontaan: "Matthijs, Chinezen zijn echt top!". Een uitleg volgt direct: "Weet je wat het allerfascinerendst is? Je ziet ze nooit in Opsporing Verzocht." Gevolgd door een hartelijk applaus van het publiek.

Bekijk hier het hele interview met Britt.