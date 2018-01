Politie zoekt opnieuw naar vermiste Fiona (43) in duingebied Castricum

CASTRICUM - De politie zal vandaag opnieuw zoeken naar de vermiste Fiona Meiland (43). De vrouw uit Emmen is al sinds 19 december 2017 spoorloos.

Bij de zoektocht van vandaag focussen agenten zich op het duingebied bij Castricum. Daar worden ook reddingshonden bij ingezet. Dat laat wijkagent Pim van der Maas weten.

Fiona is voor het laatst gezien op dinsdag 19 december, toen ze een klooster in Heiloo verliet. De dag daarvoor was ze aangekomen voor een retraite van tien dagen. Ze zou op 29 december weer thuis zijn, maar is daar nooit gearriveerd. Haar telefoon heeft voor het laatst een signaal afgegeven in de buurt van camping Bakkum.

Volgens haar moeder Veronica 'verdween' Fiona de laatste jaren vaker door periodes van depressie. "Ze ging dan ergens in de natuur zitten." Veronica houdt er ernstig rekening mee dat haar dochter door kou en ontberingen is overleden. "Het is een vreselijke gedachte dat ze daar ergens dood in het duin ligt en wij niet weten waar."

Signalement

Fiona is 1.55 meter, heeft blauwe ogen, haar haren zijn donkerbruin, kort en krullend. Ze heeft een tenger postuur. Ze was waarschijnlijk gekleed in een blauw/witte rok, een blauwe trui en witte gympen. Ze is slecht ter been door de zeldzame botziekte melorheostosis en loopt met een stok. Mensen die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.