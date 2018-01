'Gianni L. (19) overleeft tweede schietpartij in twee maanden tijd'

AMSTERDAM - (AT5) Bij de fatale schietpartij in het buurthuis op Wittenburg in het centrum van Amsterdam, raakte gisteren de 19-jarige Gianni L. zwaargewond. Hij werd naar verluidt drie keer in zijn borst geschoten. Twee maanden geleden raakte hij ook al gewond bij een schietpartij.

De paniek was groot toen gisteravond twee gewapende mannen met bivakmutsen het buurthuis aan de Grote Wittenburgerstraat binnenstormden. Het was pas even na 19.00 uur en er waren veel jongeren aanwezig om te kickboksen, een kookles te volgen of te gamen op een Playstation. Kinderen doken onder tafels. Een jongen raakte gewond aan zijn hand toen hij een raam kapot sloeg om te vluchten.

De gemaskerde daders leken specifiek op zoek naar een doelwit. Toen ze het vuur openden vielen er drie slachtoffers. Of het dodelijke slachtoffer, de 17-jarige Mohammed, ook het daadwerkelijke doelwit was is nog maar de vraag. Een meisje dat als stagiaire in het wijkcentrum werkt, werd twee keer in haar been geschoten. Zij is buiten levensgevaar.

Voor de tweede keer slachtoffer

Gianni L. (19) zou drie keer in zijn borst geraakt zijn. Hij werd met spoed overgebracht naar het OLVG Oost. Bronnen op Wittenburg vertellen dat deze zelfde jongen ook twee maanden geleden al geraakt werd bij een schietincident. Toen schoot Tim S. op een groepje jongens uit de buurt. Ook toen viel er een dode, de 19-jarige Ayman. En een van de drie gewonden was Gianni L.

Cru is dat juist het buurtcentrum gezien werd als een veilige plek in de nasleep van die vorige fatale schietpartij in de wijk. Die maakte veel impact in de buurt, veel mensen kenden Ayman. Jongeren voelden zich hier veilig, vertellen buurtbewoners.

De schietpartij van november zou volgens bewoners van Wittenburg een uit de hand gelopen ruzie zijn geweest. Tim S. zou wraak willen nemen voor pesterijen. De schietpartij van gisteravond heeft daarentegen alles weg van een professionele liquidatie.

Vluchtauto's

Kort na de fatale schietpartij werd gisteravond op de Czaar Peterstraat een zwarte auto gespot die met hoge snelheid tegen het verkeer inreed. Op twee uiteenlopende plekken in de stad zijn uitgebrande auto's aangetroffen. Mogelijk zijn ze ook allebei gebruikt bij de liquidatie.