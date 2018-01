Terugkijken: NH Leeft bij de Campingbeurs, het NK Snertkoken en de Westerkoggeflora

NOORD-HOLLAND - Het is weer weekend en dat betekent dat NH Leeft drie mooie evenementen op het programma heeft staan om verslag van te doen. Vandaag waren we live bij de Europese Campingsbeurs, het NK Snertkoken en de Westerkoggeflora.

Op de Facebookpagina van NH Leeft waren de evenementen live te volgen.

We trapten om 11.00 uur af bij de Europese Campingbeurs in Zwaag. Daar kon de bezoeker de mooiste en bijzonderste campings van Europa ontdekken. NH Leeft liet ook nog zien hoe tenten worden gemaakt.

Een kleine twee uur later, rond 13.00 uur, deden we live verslag van het NH Snertkoken in Zuidschermer. Daar namen veertien koks het tegen elkaar op om het kampioenschap, dat voor de zevende keer werd georganiseerd. Onder andere tv-kok Yvette van Boven zat in de jury.

De dag werd afgesloten bij de Westerkoggeflora in De Goorn. Daar waren de mooiste bloemen te zien, om het lentegevoel een beetje een boost te geven.