Dronken vrouw rijdt door na ongeluk, maar loopt toch tegen de lamp Foto: Shutterstock

GROOTEBROEK - Een 40-jarige vrouw uit Grootebroek is gistermiddag rond 17.00 uur tegen een andere auto aangereden op de Raadhuislaan in Grootebroek en doorgereden. Door alert reageren van de bestuurder van de aangereden auto, kon de vrouw even later worden aangehouden. Ze bleek te hebben gedronken.

De bestuurder van de aangereden auto twijfelde geen moment toen deze zag dat de aanrijder doorreed en ging er achteraan. In de tussentijd belde de bestuurder de politie. Agenten zagen korte tijd later beide auto's rijden. De vrouw reageerde in eerste instantie niet op de stoptekens die haar werden gegeven. Even later parkeerde toch haar auto. Ze weigerde vervolgens mee te werken aan een blaastest en wilde ook niet mee naar het politiebureau. Hierop werd de vrouw aangehouden. Volgens de politie sprak ze met dubbele tong en rook ze naar alcohol. Op het bureau is haar rijbewijs ingevorderd. Ook is de auto van de vrouw in beslag genomen.