Verdachte vechtpartij Regio College meldt zich bij politie

ZAANDAM - Een 20-jarige man uit Zaandam heeft zich gisteren gemeld op het politiebureau, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de vechtpartij die gistermiddag plaatsvond in het Regio College in Zaandam. Dat meldt de politie vanochtend op Twitter.

De man is als verdachte aan gehouden en zijn rol bij de vechtpartij zal worden onderzocht. Mogelijk is de man ook de verdachte naar wie de politie gisteren op zoek was, maar dat is nog niet duidelijk.

Lees ook: Gewonde bij vechtpartij op Zaanse school; politie op zoek naar verdachte

Bij de vechtpartij zouden drie leerlingen betrokken zijn geweest. Het knokken begon rond 13.00 uur in de hal van de school. Volgens getuigen ging het er heftig aan toe. Een leerling zou gewond zijn geraakt aan het hoofd, vertelde het hoofd communicatie van de school gisteren. Het slachtoffer is ter plekke behandeld aan zijn verwondingen.

De dader sloeg op de vlucht, maar is vastgelegd op camera. Onderzoek moet nu uitwijzen of dit de jongen betreft die zich gisteren heeft gemeld.