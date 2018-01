Automobilist rijdt water in langs N205

VIJFHUIZEN - Een automobilist is vanochtend rond 07.50 uur met auto en al op de kop terechtgekomen in het water langs de N205 richting Haarlem bij Vijfhuizen. Sommige getuigen spreken van vier inzittenden. Zij zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Het is niet bekend waardoor de automobilist van de weg raakte. Ook is onbekend hoe de inzittenden eraan toe zijn. Er werd een traumahelikopter opgeroepen ter assistentie bij het ongeval, maar deze werd later geanuleerd.

De auto moet door een berger uit het water worden getakeld.