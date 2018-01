Deel dit artikel:











'Tweede vluchtauto' liquidatie Amsterdam uitgebrand in Venserpolder Foto: HFV / Olim Bajmat Foto: HFV / Olim Bajmat Foto: HFV / Olim Bajmat

AMSTERDAM - (AT5) Behalve een witte Volkswagen Polo in Amsterdam-Slotermeer, is afgelopen nacht in Venserpolder nog een auto uitgebrand. De politie vermoedt dat deze zwarte BMW ook gebruikt is door de daders van de wild west-liquidatie op Wittenburg in Amsterdam eerder op de avond.

Naast de zwarte BMW in de Dantestraat lag een jerrycan, vertellen ooggetuigen. Al snel was de recherche aanwezig, omdat de kans groot is dat de auto iets te maken heeft met de schietpartij op Wittenburg gisteravond. Getuigen spraken daar al over een BMW die gebruikt zou zijn als vluchtauto. Lees ook: Dode en twee gewonden bij schietpartij in centrum Amsterdam De witte Volkswagen Polo werd brandend aangetroffen op de hoek van de Burgemeester Fockstraat en Nico Snijdersstraa in Nieuw-West. Ook deze auto is mogelijk gebruikt door de daders van de liquidatie. Een dode, twee gewonden

Gisteravond werd rond kwart over zeven de 17-jarige Mohamed doodgeschoten in een buurthuis op Wittenburg. Volgens getuigen renden twee mannen met bivakmutsen het pand in en werd er geschoten met automatische vuurwapens. Behalve het slachtoffer raakte ook twee andere aanwezigen gewond. De jongen en het meisje (het zou om een stagiaire gaan) zijn buiten levensgevaar. Mohamed was op het moment van de schoten aan het kickboksen, maar tegelijkertijd was er in hetzelfde centrum een kookles gaande met kinderen. Zij doken onder tafels om zichzelf te beschermen.