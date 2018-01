Deel dit artikel:











Vogeltjes kijken én tellen in eigen tuin dit weekend Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - De Vogelbescherming roept Nederlanders op vandaag of morgen vogels te tellen in eigen tuin. Tijdens de vijftiende editie van de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling kan iedereen een half uurtje de geziene vogels via een speciale app doorgeven aan de beschermorganisatie.

"Nederlanders zijn zich vaak niet bewust van de natuurlijke rijkdom in hun tuinen", aldus de Vogelbescherming. De organisatie hoopt dat mensen hun tuin vogelvriendelijker gaan inrichten. "We zien tegenwoordig steeds meer versteende tuinen, zelfs maar een paar planten trekken al vogels." De top drie van meest gespotte tuinvogels van vorig jaar was: huismus, koolmees en merel. De Vogelbescherming zegt vooral benieuwd te zijn naar de merel, een van de meest geziene tuinvogels. Vorig jaar werden namelijk tientallen dode merels gevonden die besmet waren met het Usutu-virus. Ook is de organisatie benieuwd of de spreeuw de top 10 gaat halen. Voedseltekort door intensieve landbouw zorgt ervoor dat de vogelsoort in Nederland hard achteruit gaat. De Vogelbescherming verwacht dat 60.000 tot 80.000 mensen meedoen aan de telling. Op de website van de organisatie staat een uitleg van de 25 meest voorkomende vogels en waaraan zij te herkennen zijn.