Michael Reiziger zag veel goed gaan bij Jong Ajax

AMSTERDAM - Michael Reiziger was een tevreden trainer na de overwinning van Jong Ajax op RKC. "Er gingen veel dingen goed."

De trainer somde de goede dingen op. "We hebben met 4-2 gewonnen, vier goals gemaakt en veel kansen gecreëerd. Maar natuurlijk gingen er ook wat mis. De tegengoals vallen te makkelijk. En na de 4-2 raakten we onnodig in paniek."

Reiziger was voor de winterstop één duel coach van het eerste elftal. Maar na de komst van Erik ten Hag staat hij weer aan het roer van Jong Ajax. "Zijn komst heeft mijn werk niet veranderd. We zijn ondergeschikt aan Ajax 1. Dat blijft zo. Hij zal zijn stempel straks wel gaan drukken. En dan passen wij ons aan."



Grote man bij Jong Ajax was Dani de Wit. Hij tekende op vrijdagmiddag een nieuwe contract en zorgde vrijdagavond voor drie treffers.

