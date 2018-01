Jong AZ-trainer Martin Haar: "Een nederlaag doet altijd pijn, maar dit is doodzonde"

ALKMAAR - VELSEN-ZUID Een enorme kans vlak voor het eind van de wedstrijd leverde Jong AZ bijna één punt op, maar Ferdy Druijf raakte de paal. De ploeg van Martin Haar begon het jaar nog knap, maar is nu al weken aan het wachten op een overwinning.

De maker van de 0-1 genoot van het meegereisde publiek. "Ze noemen het een Noord-Hollandse derby en daarom waren er meer uitfans dan normaal, maar daarnaast wil je natuurlijk altijd winnen, voor hen en voor je team." De aanvaller was tevreden over de eerste helft van zijn ploeg: "Maar dan krijgen we in de tweede helft twee onnodige treffers om de oren." Het doelpunt gaf de ploeg een stimulans en het geloof in een overwinning. "Ik had nog een goede kopbal en een schot die ik misschien moest afgeven."

"Een nederlaag doet altijd pijn", sprak Jong AZ-trainer na afloop. "Als je ziet hoe dominant je bent de eerste helft, hoeveel beter je bent aan de bal en je gaat verdiend met 1-0 de rust in. Dan is dit doodzonde en dan geef je eigenlijk in tien minuten de wedstrijd weg."

De trainer waarschuwde zijn spelers voor een agressiever Telstar in de tweede helft. "Wij waren gewoon beter vandaag en ze hadden eigenlijk niet de oplossing op ons spel, maar uiteindelijk winnen zij wel met 2-1."