Dani de Wit: 'Ajax wil zien waar mijn plafond reikt'

AMSTERDAM - Het vernieuwde contract dat Dani de Wit vrijdag tekende, verbindt hem tot 2020 aan Ajax. De in Hoorn geboren Ajacied hoopt tegen die tijd in het eerste elftal te spelen.

"Dat is nog altijd mijn ambitie", erkent de West-Fries die al sinds 2006 in de opleidingen van de Amsterdammers actief is. "Ik blijf mijn best doen bij Jong Ajax en dan moet die kans zelf komen. Ajax gaf aan dat ze willen zien tot waar mijn plafond reikt."

De Wit sprak niet met de nieuwe trainer Erik ten Hag over dat toekomstperspectief. "Daar heb ik nog niet mee gesproken. Dat komt nog wel. Michael Reiziger is mijn trainer. Daar heb ik heel goed contact mee. Als hij vindt dat ik er klaar voor ben, zal hij dat wel aangeven", aldus De Wit.